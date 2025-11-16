uma parceria com o Jornal Expresso
Foto Galeria | 16-11-2025

Feira Nacional do Cavalo na Golegã com perto de um milhão de visitantes

Ao longo de 10 dias a Golegã recebeu cerca de um milhão de visitantes na Feira Nacional do Cavalo. Organização já pensa na classificação do certame como Património da Humanidade da UNESCO.

Mesmo com as condições climatéricas adversas, a edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo, realizada anualmente na Golegã, contou com a presença de cerca de um milhão de visitantes ao longo de toda a semana de certame., que termina este domingo, 16 de Novembro. Durante o evento, circularam cerca de três mil cavalos, todos identificados e sujeitos a regras de bem-estar animal. Segundo a organização, o que distingue esta feira é a ligação ao lazer. Ao contrário de outras concentrações equestres, a Feira Nacional do Cavalo não se trata apenas de competição desportiva, é uma romaria, com trajes tradicionais, convívio, fado e gastronomia.
Aqui ficam algumas imagens do último dia da Feira Nacional do Cavalo na Golegã.
