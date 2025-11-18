uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 18-11-2025

Centro cultural acolhe primeira feira da Associação de Artesãos do Entroncamento

A nova associação Mãos Unidas pela Arte realizou a sua primeira Feira de Artesanato, reunindo artesãos, música e entidades do concelho no Centro Cultural do Entroncamento, entre 14 a 15 de Novembro.

A Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo – Mãos Unidas pela Arte inaugurou na sexta-feira, 14 de Novembro, a sua primeira Feira de Artesanato, um evento que decorreu Centro Cultural do Entroncamento. A iniciativa reuniu vários artesãos da região e combinou bancas de produtos artesanais com espaços de comida, bebida e momentos musicais.

Sob o nome “Feira de Artesanato, Sabores e Sons – Edição de Natal”, a abertura contou com a presença de vários membros do executivo municipal, entre eles o presidente da câmara, Nelson Cunha, que marcou simbolicamente o arranque desta primeira edição. Várias associações do concelho também marcaram presença no evento, muitas delas enquanto parceiras e envolvidas na dinamização do certame.

