20/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 20-11-2025

Empresários da metalurgia e eletromecânica reuniram em Santarém para debater desafios do sector

Encontro promovido pela ANEME reuniu dezenas de empresários no CNEMA, onde se debateram os desafios e oportunidades do setor e se assinalaram os 65 anos da associação metalúrgica.

O Fórum Empresarial da Metalurgia e Eletromecânica juntou, a 19 de Novembro, dezenas de empresários no CNEMA, em Santarém, num encontro promovido pela ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas, que celebra 65 anos este mês.
Ao longo do dia, empresários da região e de várias zonas do país participaram em momentos de networking e debates dedicados aos desafios e oportunidades do sector. Entre os presentes esteve ainda o presidente da câmara de Santarém, João Leite, que sublinhou que atrair investimento privado continua a ser uma prioridade para fortalecer o desenvolvimento económico do concelho.
