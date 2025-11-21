uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Foto Galeria | 21-11-2025

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou plano de acção para 2026

"Ribatejo em Lisboa" realizou-se esta quinta-feira num hotel em Lisboa e deu a conhecer a região a operadores turísticos e jornalistas.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou esta quinta-feira o seu plano de acção para promover no próximo ano o Ribatejo enquanto destino turístico e anunciou uma verba a rondar o meio milhão de euros, mais 150 mil euros que no ano passado. Num hotel em Lisboa foram dados a conhecer a operadores turísticos, parceiros e jornalistas algumas das marcas distintivas da região ribatejana, como o enoturismo e a gastronomia. Confira algumas imagens da iniciativa.
* Reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

