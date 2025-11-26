uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 26-11-2025

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino

1 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
2 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
3 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
4 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
5 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
6 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
7 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
8 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
9 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
10 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
11 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
12 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
13 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
14 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
15 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
16 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
17 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
18 / 18
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém celebrou o seu 40º aniversário no dia 25 de novembro com uma sessão solene e entrega de prémios de mérito.

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém celebrou na terça-feira, 25 de novembro, o seu 40º aniversário. A sessão solene foi marcada inicialmente pela atuação da “TAGES”, Tuna Académica da escola. João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém, enalteceu a importância do trabalho feito pela ESGT nos seus 40 anos de existência, na formação e educação e o crescimento exponencial da escola.

Sérgio Cardoso, director da escola, destacou a importância da renovação e requalificação dos vários espaços da instituição, uma vez que são fundamentais para o suporte e crescimento da escola. O director sublinhou ainda o aumento do investimento feito pelo politécnico e pela escola nos últimos 4 anos e o resultado positivo que obtiveram, nomeadamente no aumento do número de alunos e da oferta formativa.

A sessão foi marcada ainda pela presença do vereador da Câmara Municipal de Santarém, Pedro Gouveia, do Professor José Carlos Nunes em representação da Assembleia da escola e da Presidente da Associação de Estudantes, Ana Rita Faria.

No fim da sessão, realizou-se a entrega de Prémios de Mérito Académico Maxdata. Uma parceria realizada com a empresa Maxdata Software e o politécnico com o intuito de premiar e reconhecer os alunos de excelência na área da informática. Os alunos premiados foram Rafael Garcia Silva da licenciatura em Informática e Tomás Maria Costa do TeSP de Redes e Sistemas Informáticos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar