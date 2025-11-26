Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém comemorou 40 anos de ensino

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém celebrou o seu 40º aniversário no dia 25 de novembro com uma sessão solene e entrega de prémios de mérito.

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém celebrou na terça-feira, 25 de novembro, o seu 40º aniversário. A sessão solene foi marcada inicialmente pela atuação da “TAGES”, Tuna Académica da escola. João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém, enalteceu a importância do trabalho feito pela ESGT nos seus 40 anos de existência, na formação e educação e o crescimento exponencial da escola.

Sérgio Cardoso, director da escola, destacou a importância da renovação e requalificação dos vários espaços da instituição, uma vez que são fundamentais para o suporte e crescimento da escola. O director sublinhou ainda o aumento do investimento feito pelo politécnico e pela escola nos últimos 4 anos e o resultado positivo que obtiveram, nomeadamente no aumento do número de alunos e da oferta formativa.

A sessão foi marcada ainda pela presença do vereador da Câmara Municipal de Santarém, Pedro Gouveia, do Professor José Carlos Nunes em representação da Assembleia da escola e da Presidente da Associação de Estudantes, Ana Rita Faria.

No fim da sessão, realizou-se a entrega de Prémios de Mérito Académico Maxdata. Uma parceria realizada com a empresa Maxdata Software e o politécnico com o intuito de premiar e reconhecer os alunos de excelência na área da informática. Os alunos premiados foram Rafael Garcia Silva da licenciatura em Informática e Tomás Maria Costa do TeSP de Redes e Sistemas Informáticos.