26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 26-11-2025

Lusíadas Saúde inaugura hospital no Carregado

Lusíadas Saúde inaugurou uma nova unidade hospitalar no concelho de Alenquer. O Hospital Lusíadas Campera tem 27 gabinetes de consulta e várias especialidades clínicas.

O Hospital Lusíadas Campera foi inaugurado dia 25 de Novembro no Campera Outlet Shopping, onde funciona desde o início de Outubro. A infra-estrutura, que representa um investimento de 28 milhões de euros e mais de 500 novos postos de trabalho, reúne várias especialidades clínicas e serviços de atendimento diário.

