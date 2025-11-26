Foto Galeria | 26-11-2025
Lusíadas Saúde inaugura hospital no Carregado
Lusíadas Saúde inaugurou uma nova unidade hospitalar no concelho de Alenquer. O Hospital Lusíadas Campera tem 27 gabinetes de consulta e várias especialidades clínicas.
O Hospital Lusíadas Campera foi inaugurado dia 25 de Novembro no Campera Outlet Shopping, onde funciona desde o início de Outubro. A infra-estrutura, que representa um investimento de 28 milhões de euros e mais de 500 novos postos de trabalho, reúne várias especialidades clínicas e serviços de atendimento diário.
É uma notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE
