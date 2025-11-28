uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
28-11-2025

A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca

A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
Confira algumas das imagens da sessão solene da festa, com alunos do colégio José Álvaro Vidal e a homenagem aos trabalhadores.

A Fundação CEBI, de Alverca do Ribatejo, celebrou este ano 57 anos de vida e a sessão solene realizada ao final da tarde de quinta-feira, 27 de Novembro, evocou a passagem dos 30 anos como fundação comunitária. Como habitualmente a sessão foi animada por uma actuação preparada pelos alunos do Colégio José Álvaro Vidal e foram também agraciados os trabalhadores com mais de duas décadas de trabalho ao serviço da fundação. A cerimónia teve também um momento de discussão e análise do panorama das fundações comunitárias em Portugal, com a realização de uma mesa redonda com representantes do Centro Português de Fundações, da Fundação Mendes Gonçalves, da Fundação ADFP e da CASES.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.

