A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca

A Fundação CEBI, de Alverca do Ribatejo, celebrou este ano 57 anos de vida e a sessão solene realizada ao final da tarde de quinta-feira, 27 de Novembro, evocou a passagem dos 30 anos como fundação comunitária. Como habitualmente a sessão foi animada por uma actuação preparada pelos alunos do Colégio José Álvaro Vidal e foram também agraciados os trabalhadores com mais de duas décadas de trabalho ao serviço da fundação. A cerimónia teve também um momento de discussão e análise do panorama das fundações comunitárias em Portugal, com a realização de uma mesa redonda com representantes do Centro Português de Fundações, da Fundação Mendes Gonçalves, da Fundação ADFP e da CASES.

