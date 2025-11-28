uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Foto Galeria | 28-11-2025

"Elas Conquistam" na Praça do Peixe em Torres Novas

Nos dias 28, 29 e 30 de Novembro, na Praça no Peixe, em Torres Novas, decorre o evento "Elas Conquistam" que permite dar voz e visibilidade às mulheres empreendedoras da nossa comunidade, incentivando-as a acreditar os seus sonhos e a concretizá-los, mesmo quando conciliam a vida familiar e profissional. Durante estes três dias, o evento conta com a presença de mulheres com projetos inspiradores, oradoras convidadas, workshops, atividades para famílias e crianças, num ambiente positivo, educativo e acolhedor.
