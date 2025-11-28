uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Presidente da Câmara de Santarém agradece investimento da CUF na cidade

João Teixeira Leite visitou o Hospital CUF Santarém no âmbito do 10 aniversário e na sequência das obras de alargamento da unidade de saúde

O presidente da Câmara de Santarém agradeceu esta quinta-feira o investimento que a CUF tem feito na cidade. João Teixeira Leite visitou o Hospital CUF Santarém na sequência das obras de alargamento e do 10º aniversário e realçou que o município está disponível pata colaborar no que for necessário em prol da melhor assistência à população. O investimento de mais de 10 milhões de euros teve como objectivo melhorar a capacidade de resposta às necessidades de saúde da população do Ribatejo, reforçando a oferta, segurança, conforto dos cuidados e a aposta na modernização do parque tecnológico.

A CUF já investiu na região de Santarém mais de 31 milhões de euros, o que reflecte o crescimento e o dinamismo do projeto clínico, conforme destacou o administrador do Hospital CUF Santarém. Pedro Bastos sublinhou que “cuidar da saúde da população de Santarém, foi o compromisso que assumimos há já dez anos e é uma responsabilidade permanente, assente nos três pilares inegociáveis que nos trouxeram até aqui, e que serão sempre os princípios-base da nossa atividade: a qualidade, a segurança clínica e a satisfação das pessoas que nos procuram”.

Ao longo de dez anos de atividade, o Hospital CUF Santarém respondeu às necessidades de saúde de 180 mil pessoas, realizou mais de 1 milhão de consultas, 500 mil exames, 30 mil cirurgias e mais de 50 mil internamentos, além de ter atendido mais de 150 mil episódios urgentes.

Segundo a CUF, as obras de requalificação permitiram aumentar o número de gabinetes de consulta, a oferta de exames e de meios complementares de diagnóstico também foi reforçada, em áreas como a Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia-Obstetrícia e Cardiologia. Além disso, a área destinada à realização de exames especiais, como endoscopia e colonoscopia, também foi ampliada, permitindo reforçar as condições de conforto e segurança clínica aos doentes. Com a criação da nova área de admissão cirúrgica e as salas de tratamentos melhoradas, é, hoje, possível aumentar a complexidade e diferenciação dos procedimentos, mantendo a segurança clínica.

A CUF alargou ainda a sua presença em Santarém, com a abertura de uma clínica dedicada à Medicina Dentária, numa zona central da cidade, que em estreita articulação com o Hospital CUF Santarém, garante à população da região o acesso a cuidados de saúde oral diferenciados.

Imagiologia com IA

Um dos pontos altos da visita ocorreu aquando da apresentação dos novos equipamentos de TAC, Raio-X e Ressonância Magnética. Esta aposta em tecnologia de ponta permite o acesso da população a meios de imagem de última geração para o diagnóstico de doenças. Em particular, a TAC - a primeira na Europa a integrar uma nova tecnologia de inteligência artificial para otimizar o diagnóstico de lesões e patologias.

Único Hospital de Dia Oncológico privado do distrito de Santarém

Para possibilitar a administração de tratamentos oncológicos sem necessidade de internamento, o Hospital CUF Santarém passou a disponibilizar o Hospital de Dia, tornando-se o único hospital privado do distrito a oferecer este serviço. Neste espaço, onde os doentes são acompanhados por uma equipa especializada e multidisciplinar, os doentes podem permanecer em conforto pelo tempo necessário para concluir o seu tratamento diário.

