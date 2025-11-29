Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril

O Mercado de Natal do Município de Benavente está a decorrer no Parque 25 de Abril, reunindo dezenas de expositores, animação diária com colectividades do concelho e várias estruturas temáticas que têm atraído famílias da região.

O espaço, transformado num cenário festivo, conta com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, o carrossel mágico, o comboio dos sonhos, uma mini roda, o palco encantado e o Polar Express, entre outras atracções.

A Câmara Municipal criou ainda um circuito especial de autocarro gratuito, disponível nos dias 29 e 30 de Novembro e 1, 6, 7 e 8 de Dezembro, para facilitar o acesso ao recinto e garantir uma deslocação segura.

A decisão de concentrar o mercado apenas em Benavente gerou debate político e entre a população, mas a autarquia adianta que esta mudança prepara o caminho para um novo conceito, intitulado Lezíria Encantada, um evento de Natal que será alternado entre Benavente e Samora Correia, que deverá estrear nesta última localidade em 2026.