29/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 29-11-2025

Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril

Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
Mercado de Natal anima Benavente com onze dias de festa no Parque 25 de Abril
O concelho de Benavente vive dias de magia e animação natalícia com a realização do Mercado de Natal, que decorre até 8 de Dezembro e promete milhares de visitantes.

O Mercado de Natal do Município de Benavente está a decorrer no Parque 25 de Abril, reunindo dezenas de expositores, animação diária com colectividades do concelho e várias estruturas temáticas que têm atraído famílias da região.
O espaço, transformado num cenário festivo, conta com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, o carrossel mágico, o comboio dos sonhos, uma mini roda, o palco encantado e o Polar Express, entre outras atracções.
A Câmara Municipal criou ainda um circuito especial de autocarro gratuito, disponível nos dias 29 e 30 de Novembro e 1, 6, 7 e 8 de Dezembro, para facilitar o acesso ao recinto e garantir uma deslocação segura.
A decisão de concentrar o mercado apenas em Benavente gerou debate político e entre a população, mas a autarquia adianta que esta mudança prepara o caminho para um novo conceito, intitulado Lezíria Encantada, um evento de Natal que será alternado entre Benavente e Samora Correia, que deverá estrear nesta última localidade em 2026.

