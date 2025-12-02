Abrantes volta a celebrar o Natal com um mercadinho, espectáculos e festa de Ano Novo

A cidade de Abrantes volta a celebrar o Natal com um mercadinho, iluminação especial e a festa de passagem de ano na Praça Barão da Batalha, num programa que arrancou na segunda-feira e se estende até 10 de Janeiro. As festividades começaram com a chegada do Pai Natal à Praça Barão da Batalha, seguida de uma parada pelas ruas do centro histórico de Abrantes. Foi também inaugurado o Mercadinho de Natal no Jardim da República, com uma pista de gelo, um carrossel parisiense, a Casa do Pai Natal e a Fábrica de Natal.

Até Janeiro o município de Abrantes promove múltiplas actividades para todas as idades, incluindo oficinas temáticas na Fábrica de Natal, uma exposição de presépios no Welcome Center, além da festa jovem “O Som deste Natal”, no Mercado Municipal.

Aqui ficam algumas imagens da inauguração.