Foto Galeria | 07-12-2025
Azambuja inaugurou o “Jardim do Natal” que promete muita animação até Janeiro
O Jardim Urbano volta a receber a aldeia de Natal com actividades para toda a família.
O município de Azambuja entrou no espírito natalício com a abertura do “Jardim do Natal” no dia 6 de Dezembro. A iniciativa que é promovida pela Câmara Municipal de Azambuja decorre até 6 de Janeiro de 2026 no Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos.
Para os mais pequenos há pinturas faciais, bolas de sabão, malabaristas, balões, música, teatro, dança e magia, juntamente com bancas de artesanato.
A autarquia convida todos a estarem atentos ao programa e a visitar o “Jardim do Natal” que foi pensado para criar momentos especiais em família através da magia do Natal.
