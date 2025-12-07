Gala de mérito reconheceu atletas de VFX

Cerimónia juntou mais de 400 pessoas no Pavilhão do Cevadeiro na noite de sábado, 6 de Dezembro. A XV Gala de Mérito Desportivo, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, distinguiu 360 atletas de 18 clubes e 14 modalidades. Leonor Carreira, tricampeã da Europa em ginástica acrobática pelo Sporting Clube de Portugal, venceu o prémio de atleta feminina do ano. Delvis Santos, atleta do atletismo do Sporting Clube de Portugal, foi eleito atleta masculino do ano. Luís Valença, figura de referência da arte equestre portuguesa, foi reconhecido com o Prémio Carreira. A gala distinguiu também pela terceira vez Rui Câncio, treinador de canoagem do Alhandra Sporting Club, como treinador do ano. A equipa sénior do Futebol Clube de Alverca recebeu a distinção de equipa do ano e Diogo Carrera, do futsal do Sport Lisboa e Benfica, foi distinguido com o prémio revelação.