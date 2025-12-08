uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 08-12-2025

Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém

1 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
2 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
3 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
4 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
5 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
6 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
7 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
8 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
9 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
10 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
11 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
12 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
13 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
14 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
15 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
16 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
17 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
18 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
19 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
20 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
21 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
22 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
23 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
24 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
25 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
26 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
27 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
28 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
29 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
30 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém

@OMIRANTE

31 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
32 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
33 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
34 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
35 / 35
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O escritório da Ligno Arquitectura, em Santarém, inaugurou as luzes de Natal no dia 7 de Dezembro.

O escritório da Ligno Arquitectura, em Santarém, inaugurou as luzes de Natal no dia 7 de Dezembro. O momento central contou com o acender oficial de todas as luzes, acompanhado de chocolate quente e bolachas de Natal, e a intervenção de agradecimento pelo arquitecto Rui Santos.

O objectivo principal foi abrir o escritório à população e aproximar a arquitectura do imaginário das pessoas. A empresa pretende realizar outros eventos temáticos ao longo do próximo ano. Durante o evento houve uma recolha de presentes para os jovens do Lar de Santo António. Os donativos revertem integralmente para jovens dos 5 aos 21 anos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar