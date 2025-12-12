Dunany Foods vai investir 10 milhões na ampliação da fábrica em Samora Correia

Filosofia da Dunany Foods, empresa líder na produção de comida preparada, em Samora Correia, é proporcionar às pessoas uma verdadeira experiência gastronómica. Para isso, a empresa vai ampliar a fábrica para aumentar produção e criar novas famílias de produtos.

A empresa Dunany Foods, sediada em Samora Correia, no concelho de Benavente, vai investir 10 milhões de euros na ampliação da sua fábrica, passando assim a contar com uma infraestrutura com mais de sete mil metros quadrados. A previsão é que a obra esteja concluída em Maio de 2026. A ampliação vai permitir aumentar a produção significativamente e duplicar o número de postos de trabalho, que neste momento ronda a uma centena de pessoas.

Javier Perez, um dos administradores da empresa, a par de Sérgio Rodrigo, recebeu a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, para uma visita à obra. Durante a manhã de quinta-feira, 11 de Novembro, falou-se sobre o projecto da Dunany Foods, o impacto que tem no desenvolvimento da economia local e a importância da parceria entre o município e o tecido empresarial.

A Dunany Foods produz massas, risotos, lasanhas, pratos assados e gratinados, confeccionando centenas de milhares de refeições por semana, com elevada qualidade a preço justo.