Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo

O Pavilhão do Futuro, na Casa do Campino, acolheu na sexta-feira, dia 12, a iniciativa “Natal do Recomeço”, promovida pela Cruz Vermelha de Santarém, com o objectivo de apoiar e proporcionar algum conforto à população sem-abrigo da cidade, estimada em cerca de 75 pessoas.

Ao longo da manhã, o espaço foi organizado em várias secções de apoio, permitindo às pessoas escolher roupa, cortar o cabelo e aparar a barba, usufruir de sessões de estética, obter informações junto do IEFP sobre oportunidades de emprego e formação profissional, entre outras necessidades imediatas. O evento foi organizado também pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo e contou com a colaboração de várias entidades e parceiros locais.