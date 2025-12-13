Parada de Natal animou centro de Santarém

Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.

A Parada de Natal alegrou o centro histórico de Santarém na manhã de sábado, 13 de Dezembro. Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.

O Reino de Natal continua a proporcionar diversão e convívio no Jardim da Liberdade, onde não faltam uma roda gigante, uma pista de gelo, lojinhas de artesanato e roulotes de comida e bebida. O maior presépio do Ribatejo, a Casa do Pai Natal, carrosséis e a árvore de Natal gigante são outras atracções natalícias espalhadas pela cidade.