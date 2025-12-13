Foto Galeria | 13-12-2025
Parada de Natal animou centro de Santarém
Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.
A Parada de Natal alegrou o centro histórico de Santarém na manhã de sábado, 13 de Dezembro. Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.
O Reino de Natal continua a proporcionar diversão e convívio no Jardim da Liberdade, onde não faltam uma roda gigante, uma pista de gelo, lojinhas de artesanato e roulotes de comida e bebida. O maior presépio do Ribatejo, a Casa do Pai Natal, carrosséis e a árvore de Natal gigante são outras atracções natalícias espalhadas pela cidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar