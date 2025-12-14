Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra

No sábado, 13 de Dezembro, regressou a "Liga O MIRANTE de futebol feminino". A jornada realizou-se em Alhandra e foi de cariz solidário, onde se organizou uma recolha de donativos para ajudar três instituições do concelho: Componente de Apoio à Família (CAF) / ABEI Alhandra, Obra das Mães - paróquia Alhandra, e Associação de Promoção Social Alhandra. Os donativos foram entregues no pavilhão da escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes, onde se realizaram os jogos.