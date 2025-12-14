uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 14-12-2025

Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra

1 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
2 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
3 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
4 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
5 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
6 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
7 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
8 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
9 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
10 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
11 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
12 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
13 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
14 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
15 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
16 / 16
Liga de futebol feminino em jornada de cariz solidário em Alhandra
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No sábado, 13 de Dezembro, regressou a "Liga O MIRANTE de futebol feminino". A jornada realizou-se em Alhandra e foi de cariz solidário, onde se organizou uma recolha de donativos para ajudar três instituições do concelho: Componente de Apoio à Família (CAF) / ABEI Alhandra, Obra das Mães - paróquia Alhandra, e Associação de Promoção Social Alhandra. Os donativos foram entregues no pavilhão da escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes, onde se realizaram os jogos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar