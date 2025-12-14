uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

Foto Galeria | 14-12-2025

O Mundo Mágico do Natal anima fins de semana de Dezembro em Tomar

Iniciativa transforma Praça da República, em Tomar, num cenário festivo com mercado e animação infantil.

O concelho de Tomar está a celebrar a quadra natalícia com um extenso programa de animação. As celebrações marcam os fins de semana de Dezembro com o evento “Tomar – O Mundo Mágico do Natal”. A iniciativa transforma a Praça da República, no centro histórico, em cenário festivo com mercado e animação infantil. Na tarde de domingo, 14 de Dezembro, a animação esteve a cargo da Trupe de Natal “Artes Circenses”.

O programa natalício em Tomar conta ainda com concertos, dança, actividades familiares e festa de passagem de ano.

