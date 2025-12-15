Foto Galeria | 15-12-2025
Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
O novo Espaço do Cidadão foi inaugurado no dia 15 de Dezembro, no Hospital Distrital de Santarém.
A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), inaugurou no dia 15 de Dezembro no Hospital Distrital de Santarém um novo Espaço do Cidadão. Esta é uma iniciativa que resulta de uma parceria com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.
A criação do Espaço do Cidadão da ULS Lezíria traz ao Hospital Distrital de Santarém um reforço da sua aposta na modernização administrativa e na proximidade ao cidadão, de forma a promover o atendimento mais eficiente, acessível e centrado nas necessidades da população.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar