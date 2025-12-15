Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém

O novo Espaço do Cidadão foi inaugurado no dia 15 de Dezembro, no Hospital Distrital de Santarém.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), inaugurou no dia 15 de Dezembro no Hospital Distrital de Santarém um novo Espaço do Cidadão. Esta é uma iniciativa que resulta de uma parceria com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

A criação do Espaço do Cidadão da ULS Lezíria traz ao Hospital Distrital de Santarém um reforço da sua aposta na modernização administrativa e na proximidade ao cidadão, de forma a promover o atendimento mais eficiente, acessível e centrado nas necessidades da população.