15/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
15-12-2025

Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém

Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
Novo Espaço do Cidadão no Hospital Distrital de Santarém
O novo Espaço do Cidadão foi inaugurado no dia 15 de Dezembro, no Hospital Distrital de Santarém.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), inaugurou no dia 15 de Dezembro no Hospital Distrital de Santarém um novo Espaço do Cidadão. Esta é uma iniciativa que resulta de uma parceria com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

A criação do Espaço do Cidadão da ULS Lezíria traz ao Hospital Distrital de Santarém um reforço da sua aposta na modernização administrativa e na proximidade ao cidadão, de forma a promover o atendimento mais eficiente, acessível e centrado nas necessidades da população.

