Presidente da Assembleia da República de visita ao distrito de Santarém

José Pedro Aguiar Branco reuniu com autarcas e deputados nos Paços do Concelho de Santarém e vai visitar vários pontos da região.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, está de visita ao distrito de Santarém esta segunda-feira, dando continuidade à iniciativa “Parlamento Próximo”, criada na anterior legislatura. O objectivo é visitar os diferentes círculos eleitorais e reunir com entidades locais.

O dia começou nos Paços do Concelho de Santarém, numa visita com autarcas e deputados da região. Do programa constam ainda uma viagem de comboio entre Santarém e Entroncamento, visitas ao Museu Nacional Ferroviário e ao Castelo de Almourol e um encontro com estudantes do Politécnico de Tomar.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, antecipou, de forma resumida, o objectivo da reunião com autarcas e deputados.