uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 16-12-2025

Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República

1 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
2 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
3 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
4 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
5 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
6 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
7 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
8 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
9 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
10 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
11 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
12 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
13 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
14 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
15 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
16 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
17 / 17
Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

José Pedro Aguiar-Branco respondeu a questões de estudantes num encontro que durou perto de duas horas.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve à conversa com estudantes no Instituto Politécnico de Tomar. O encontro, integrado na iniciativa “Parlamento Próximo”, decorreu na tarde de segunda-feira, 15 de Dezembro. Ao longo de perto de duas horas, José Pedro Aguiar-Branco respondeu a diversas questões lançadas pelos alunos num ambiente descontraído e bem-disposto.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar