Alunos do Politécnico de Tomar colocaram questões ao presidente da Assembleia da República

José Pedro Aguiar-Branco respondeu a questões de estudantes num encontro que durou perto de duas horas.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve à conversa com estudantes no Instituto Politécnico de Tomar. O encontro, integrado na iniciativa “Parlamento Próximo”, decorreu na tarde de segunda-feira, 15 de Dezembro. Ao longo de perto de duas horas, José Pedro Aguiar-Branco respondeu a diversas questões lançadas pelos alunos num ambiente descontraído e bem-disposto.