uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 16-12-2025

Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal

1 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
2 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
3 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
4 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
5 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
6 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
7 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
8 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
9 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
10 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
11 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
12 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
13 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
14 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
15 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
16 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
17 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
18 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
19 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
20 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
21 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
22 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
23 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
24 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
25 / 25
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Santa Cita voltou a acolher centenas de pessoas com mais uma edição da Aldeia Natal, um evento que decorreu entre os dias 12 e 14 de dezembro.

A Aldeia Natal de Santa Cita voltou a animar a localidade do concelho de Tomar. Desde gastronomia, artesanato, insufláveis, carrosséis, concertos, magia, arte urbana e o Mercado de Natal com mais de 60 expositores, Santa Cita teve de tudo durante o evento. A iniciativa terminou no domingo, 14 de dezembro e a organização afirma que foi mais uma edição de sucesso, com muita afluência.

Aqui ficam algumas imagens da reportagem de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar