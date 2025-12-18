Presépios de Sal voltam a enfeitar as Salinas de Rio Maior até 6 de Janeiro

Este ano cerca de 40 presépios de sal e várias actividades natalícias dão vida às Salinas de Rio Maior durante a festividades.

Os tradicionais Presépios de Sal estão novamente em exposição nas Salinas de Rio Maior, até ao dia 6 de Janeiro, com um programa que inclui outras actividades natalícias como as Oficinas para Famílias “Esculturas com Sal”, no Pavilhão Natal, o labirinto do Vale Encantado e um carrossel para os mais novos.

Este ano podem ser vistos cerca de 40 presépios de sal.