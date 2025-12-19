"Maior Presépio do Ribatejo" volta a fazer a diferença no Reino de Natal de Santarém

O “Maior Presépio do Ribatejo” volta a estar presente no Reino de Natal de Santarém. O MIRANTE esteve à conversa com o autor do presépio, Eurico Ribeiro, natural da Póvoa de Santarém, que se dedica ao artesanato há mais de três décadas.

Eurico Ribeiro, 64 anos, natural da Póvoa de Santarém, dedica-se há mais de três décadas ao artesanato. É o principal responsável pelo “Maior Presépio do Ribatejo” exposto no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. O presépio conta com 650 peças em barro e em madeira, fabricadas ao longo dos anos, no seu atelier. Entre estas encontra-se uma das suas peças mais antigas, um moinho com cerca de 30 anos. No centro do presépio está a Sagrada Família e à volta encontram-se cenas típicas do quotidiano do Ribatejo, monumentos e edifícios da região. Algumas novidades no presépio deste ano são a representação de quatro localidades: Tremês, Verdelho, Vaqueiros e Vale de Santarém.