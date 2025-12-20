Estátuas vivas animam Reino de Natal em Santarém

O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorre este sábado, 20 de Dezembro, no Convento de São Francisco, devido às condições meteorológicas adversas.

O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu este sábado, 20 de Dezembro, no Convento de São Francisco, devido às condições meteorológicas. Vinte artistas da arte da imobilidade deram vida a personagens natalícias e não só, criando momentos de surpresa e encantamento para todos os públicos.

Esta edição contou com a participação de 4 artistas profissionais e 16 artistas locais, entre amadores, semi-profissionais e profissionais.