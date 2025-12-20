Foto Galeria | 20-12-2025
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Artesanato, associações e espírito natalício voltam a juntar-se no centro de Samora Correia, num convite aberto à comunidade para viver o Natal em ambiente de proximidade e convívio.
A Junta de Freguesia de Samora Correia promove, nos dias 19, 20 e 21 de Dezembro, o Mercadinho de Natal, que tem lugar na Praça da República, naquela cidade do concelho de Benavente.
A iniciativa evidencia a quadra natalícia com um espaço dedicado à promoção dos artesãos e de colectividades, proporcionando à população um ambiente marcado pela tradição, pelas luzes de Natal e pela animação característica desta época do ano.
O Mercadinho de Natal é dirigido sobretudo às famílias e população em geral, reforçando o espírito de proximidade e celebração própria das festividades natalícias.
