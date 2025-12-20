Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia

A Junta de Freguesia de Samora Correia promove, nos dias 19, 20 e 21 de Dezembro, o Mercadinho de Natal, que tem lugar na Praça da República, naquela cidade do concelho de Benavente.

A iniciativa evidencia a quadra natalícia com um espaço dedicado à promoção dos artesãos e de colectividades, proporcionando à população um ambiente marcado pela tradição, pelas luzes de Natal e pela animação característica desta época do ano.

O Mercadinho de Natal é dirigido sobretudo às famílias e população em geral, reforçando o espírito de proximidade e celebração própria das festividades natalícias.

