O “Mundo Natal” em Almeirim termina a 24 de Dezembro

O "Mundo Natal" em Almeirim, com um Mercadinho Encantado de Natal, tem animado anima o centro da cidade, especialmente a Praça Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeiras), com actividades como pista de gelo, Casa do Pai Natal, espectáculos, artesanato e animação de rua. Este ano, o evento decorre até 24 de Dezembro, com programação variada até à consoada. Aqui ficam algumas imagens captadas pela reportagem de O MIRANTE.