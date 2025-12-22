Foto Galeria | 22-12-2025
Pais Natais desfilaram de mota em Santarém
No domingo, 21 de Dezembro, várias dezenas de motards desfilaram vestidos de Pai Natal pelas principais artérias da cidade de Santarém.
No domingo, 21 de Dezembro, várias dezenas de motards desfilaram vestidos de Pai Natal pelas principais artérias da cidade de Santarém. A concentração realizou-se no Jardim da Liberdade e contou com motards de todo o concelho, vestidos a rigor e muitos até com as suas motas enfeitadas. O percurso passou pelo Liceu Sá da Bandeira, Hospital de Santarém, São Domingos e Marvila, até ao regresso ao centro histórico da cidade.
