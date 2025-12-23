uma parceria com o Jornal Expresso
23/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 23-12-2025

Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP

1 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
2 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
3 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
4 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
5 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
6 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
7 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
8 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
9 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
10 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
11 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
12 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
13 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
14 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
15 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
16 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
17 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
18 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
19 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
20 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
21 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
22 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
23 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
24 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
25 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
26 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
27 / 27
Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A nova infraestrutura teve um investimento de 2 milhões de euros e está localizada na rua Miguel Bombarda, ao lado do Centro de Saúde do Entroncamento.

A nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento foi inaugurada esta terça-feira, dia 23 de Dezembro, numa cerimónia que contou com a presença de vários autarcas e entidades locais, entre as quais o presidente da câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o Director Nacional da PSP, Luís Carrilho.

Com um investimento de cerca de 2 milhões de euros, o presidente da câmara classificou o novo espaço como “um acto de reconhecimento” para os agentes da PSP, sublinhando que a nova esquadra permitirá reforçar a proximidade com a população e contribuir para um concelho mais seguro, coeso e preparado para o futuro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar