Foto Galeria | 05-01-2026
Museu do Presépio acolheu encontro de Reis e Reiseiros
Grupos de Reis e Reiseiros de várias freguesias recriaram cantos e pinturas desta tradição secular.
O Museu do Presépio, em Alenquer, acolheu vários grupos de Reis e Reiseiros do concelho. Os participantes cantaram os Reis enquanto pintavam símbolos nas paredes exteriores do museu, mantendo viva uma tradição centenária que tem o ponto alto esta noite de 5 para 6 de Janeiro.
