05/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
05-01-2026

Museu do Presépio acolheu encontro de Reis e Reiseiros

Grupos de Reis e Reiseiros de várias freguesias recriaram cantos e pinturas desta tradição secular.

O Museu do Presépio, em Alenquer, acolheu vários grupos de Reis e Reiseiros do concelho. Os participantes cantaram os Reis enquanto pintavam símbolos nas paredes exteriores do museu, mantendo viva uma tradição centenária que tem o ponto alto esta noite de 5 para 6 de Janeiro.

