O último adeus a Zeca Pereira em Tomar

O funeral de José Pereira, antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe, decorreu na manhã de quinta-feira, 8 de Janeiro. Centenas de pessoas estiveram presentes, entre familiares e autarcas. A missa, que teve lugar na Igreja de Santa Maria do Olival, foi presidida pelo vigário de Tomar, Rui Tereso.

Zeca Pereira, como era conhecido na cidade, morreu no domingo, 4 de Janeiro, aos 77 anos, vítima de doença súbita.