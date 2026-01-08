Foto Galeria | 08-01-2026
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
Funeral decorreu na manhã de quinta-feira, 8 de Janeiro. Centenas de pessoas estiveram presentes no último adeus ao antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar.
O funeral de José Pereira, antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe, decorreu na manhã de quinta-feira, 8 de Janeiro. Centenas de pessoas estiveram presentes, entre familiares e autarcas. A missa, que teve lugar na Igreja de Santa Maria do Olival, foi presidida pelo vigário de Tomar, Rui Tereso.
Zeca Pereira, como era conhecido na cidade, morreu no domingo, 4 de Janeiro, aos 77 anos, vítima de doença súbita.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar