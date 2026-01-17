Universidade Sénior de Benavente assinala 17.º aniversário com tarde cultural em Samora Correia

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente assinalou o seu 17.º aniversário com um programa cultural que decorreu no Centro Cultural de Samora Correia, juntando música, teatro, poesia e momentos simbólicos de reconhecimento.

As comemorações tiveram início com a inauguração de uma exposição de trabalhos desenvolvidos por alunos e professores da instituição, seguindo-se, no auditório, um espectáculo com vários quadros artísticos. A abertura recriou tradições locais, com um grupo de seniores a cantar e a tocar, acompanhados por três crianças que entraram em palco com uma vela, num gesto de forte simbolismo intergeracional.

O programa incluiu ainda a interpretação de “Uma pobre viuvinha”, a apresentação do projecto solidário Dress Girl, dedicado à entrega de roupa a crianças em vários pontos do mundo, e um momento de homenagem aos alunos que completaram 80 anos de idade.

A sessão contou também com actuações dos jograis e com a interpretação do “Monólogo das Mãos”, poema imortalizado pela actriz brasileira Bibi Ferreira, apresentada por uma aluna da universidade sénior, além de um momento de ginástica ao som de ritmos estimulantes, encerrando uma tarde dedicada ao envelhecimento activo e à participação cultural.