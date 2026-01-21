Foto Galeria | 21-01-2026
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Empresa tem planos para criar rotas turísticas nas embarcações mais antigas que podem passar, por exemplo, por Vila Franca de Xira.
A Transtejo Soflusa celebra esta quarta-feira 50 anos e Rui Rei, que tomou posse como presidente da administração da empresa no final do ano passado, anunciou novas embarcações eléctricas para o Tejo, novas rotas e mais e melhor qualidade para os utentes e trabalhadores.
A O MIRANTE Rui Rei explica que está a ser estudada a possibilidade de criar uma rota turística nos cacilheiros mais antigos e que isso poderá vir a permitir rotas de lazer até Vila Franca de Xira.
Com a procura pelo transporte fluvial a crescer e o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na plateia, o gestor garantiu que há hoje mais embarcações eléctricas a funcionar no Tejo e menos supressões de serviço.
A cerimónia do meio século de vida da empresa aconteceu a bordo de um dos novos barcos eléctricos da frota da Transtejo Soflusa, que navegou entre o Cais do Sodré e Almada.
Entre os planos da empresa está a criação de uma nova rota de ligação da margem sul para o Parque das Nações.
É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar