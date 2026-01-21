uma parceria com o Jornal Expresso
21/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 21-01-2026

Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo

Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
Empresa tem planos para criar rotas turísticas nas embarcações mais antigas que podem passar, por exemplo, por Vila Franca de Xira.

A Transtejo Soflusa celebra esta quarta-feira 50 anos e Rui Rei, que tomou posse como presidente da administração da empresa no final do ano passado, anunciou novas embarcações eléctricas para o Tejo, novas rotas e mais e melhor qualidade para os utentes e trabalhadores.
A O MIRANTE Rui Rei explica que está a ser estudada a possibilidade de criar uma rota turística nos cacilheiros mais antigos e que isso poderá vir a permitir rotas de lazer até Vila Franca de Xira.
Com a procura pelo transporte fluvial a crescer e o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na plateia, o gestor garantiu que há hoje mais embarcações eléctricas a funcionar no Tejo e menos supressões de serviço.
A cerimónia do meio século de vida da empresa aconteceu a bordo de um dos novos barcos eléctricos da frota da Transtejo Soflusa, que navegou entre o Cais do Sodré e Almada.
Entre os planos da empresa está a criação de uma nova rota de ligação da margem sul para o Parque das Nações.
