Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino

A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo a Liga CAF O MIRANTE, que juntou atletas e comunidade num evento cheio de emoção, entrega e momentos memoráveis.

A Liga CAF O MIRANTE de futebol feminino reuniu na Azinhaga atletas, famílias e adeptos num ambiente marcado pelo fair play e pela amizade. Em cada jogo, em cada lance, mostrou-se que o desporto é união, superação e comunidade. Foi um sábado de emoção intensa e de desafios ultrapassados. Mais uma vez se demonstrou que o jogo nunca é só o resultado, mas sim a experiência, a ligação e a paixão pelo desporto.

Aqui ficam algumas imagens captadas por O MIRANTE.