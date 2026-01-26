uma parceria com o Jornal Expresso
26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 26-01-2026

Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo

Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
Nova estrutura residencial para idosos de 2,5 milhões de euros inaugurada em Glória do Ribatejo
O Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo inaugurou uma nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, um investimento de 2,5 milhões de euros que vem reforçar a resposta social no concelho de Salvaterra de Magos e ajudar a colmatar a escassez de vagas para a população idosa em toda a Lezíria do Tejo.

Foi inaugurada no sábado, 24 de Janeiro, em Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, uma nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, um investimento de dois milhões e meio de euros que vem reforçar a resposta social numa área com forte carência em toda a Lezíria do Tejo. A nova ERPI pertence ao Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo e tem capacidade para 36 utentes, podendo vir a ser ampliada no futuro. O presidente da instituição, Rogério Monteiro, sublinha que o concelho tem poucas estruturas destinadas à população idosa e que este equipamento ajuda a colmatar uma necessidade transversal a toda a região.
O projecto contou com o apoio do Instituto da Segurança Social, da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, da Junta de Freguesia e da própria instituição. A obra permitiu ampliar o edifício existente, integrando a área residencial, serviços de apoio como cozinha, refeitório e lavandaria, bem como espaços administrativos, mantendo em funcionamento a creche.

