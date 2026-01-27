Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal

O Mercado Municipal de Santarém está a acolher a exposição “10 Anos a Ligar Destinos”, promovida pela Infraestruturas de Portugal, no âmbito das comemorações do 10º aniversário dessa empresa pública. A mostra pode ser vista até 22 de Fevereiro e dá a conhecer a dimensão da IP e o impacto do seu trabalho no território nacional.

A inauguração contou com a presença do presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e de outras individualidades. O autarca destacou a relação de cooperação entre o município e a empresa, mencionando vários projectos em curso e outros em fase de estudo, como o do intermodal de Santarém.