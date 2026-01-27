uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 27-01-2026

Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal

1 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
2 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
3 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
4 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
5 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
6 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
7 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
8 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
9 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
10 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
11 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
12 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
13 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
14 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
15 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
16 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
17 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
18 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
19 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
20 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
21 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
22 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
23 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
24 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
25 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
26 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
27 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
28 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
29 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
30 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
31 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
32 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
33 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
34 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
35 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
36 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
37 / 37
Mercado de Santarém recebe exposição da Infraestruturas de Portugal
Mostra “10 Anos a Ligar Destinos” pode ser vista até dia 22 de Fevereiro e destaca os trabalhos e investimentos estruturantes da IP durante os seus 10 anos de actividade.

O Mercado Municipal de Santarém está a acolher a exposição “10 Anos a Ligar Destinos”, promovida pela Infraestruturas de Portugal, no âmbito das comemorações do 10º aniversário dessa empresa pública. A mostra pode ser vista até 22 de Fevereiro e dá a conhecer a dimensão da IP e o impacto do seu trabalho no território nacional.
A inauguração contou com a presença do presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e de outras individualidades. O autarca destacou a relação de cooperação entre o município e a empresa, mencionando vários projectos em curso e outros em fase de estudo, como o do intermodal de Santarém.

