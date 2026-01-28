uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 28-01-2026

Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar

1 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
2 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
3 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
4 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
5 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
6 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
7 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
8 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
9 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
10 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
11 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
12 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
13 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
14 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
15 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
16 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
17 / 17
Depressão Kristin deixa rasto de caos em Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade.

A depressão Kristin causou estragos durante a madrugada de quarta-feira no concelho de Tomar. Árvores caíram sobre veículos e bloquearam ruas, deixando várias localidades sem electricidade. Em Santa Cita, Carlos Gonçalves, de 59 anos, teve o seu carro danificado quando uma árvore caiu sobre ele. Na cidade, os efeitos são visíveis em áreas com muito arvoredo, como a Mata Nacional dos Sete Montes e o Jardim do Mouchão.


PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar