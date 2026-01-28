Foto Galeria | 28-01-2026
Kristin deixa rasto de destruição em Alpiarça
A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias.
A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Alpiarça provocou a queda de árvores de grande porte, algumas das quais acabaram por obstruir vias municipais e estradas secundárias. Registou-se também a queda de sinais de trânsito e outros equipamentos urbanos, criando dificuldades acrescidas à circulação. Nos campos agrícolas, o mau tempo causou estragos significativos, com culturas afectadas pelas rajadas de vento.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar