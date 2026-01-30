Foto Galeria | 30-01-2026
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
O evento contou com a presença de vários colaboradores, amigos e convidados especiais, destacando-se o conhecido cozinheiro Chakall, o pintor Massimo Esposito , Fábio Raimundo e Jacinto Raimundos, figuras centrais do projeto.
No dia 28 de janeiro, pelas 14h30, teve lugar a inauguração da Raimundo 's Imobiliária, localizada na Rua Vasco da Gama, Bloco C, Lote 2, em Abrantes.
O evento contou com a presença de vários colaboradores, amigos e convidados especiais, destacando-se o conhecido cozinheiro Chakall, o pintor Massimo Esposito , Fábio Raimundo e Jacinto Raimundos, figuras centrais do projeto. A inauguração foi ainda marcada por um momento cultural com a atuação de Ruy Damas, que contribuiu para o ambiente festivo da ocasião.
A cerimónia decorreu num clima de celebração e convívio, assinalando o início de uma nova etapa para a Raimundo 's Imobiliária na cidade de Abrantes.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar