Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes

No dia 28 de janeiro, pelas 14h30, teve lugar a inauguração da Raimundo 's Imobiliária, localizada na Rua Vasco da Gama, Bloco C, Lote 2, em Abrantes.

O evento contou com a presença de vários colaboradores, amigos e convidados especiais, destacando-se o conhecido cozinheiro Chakall, o pintor Massimo Esposito , Fábio Raimundo e Jacinto Raimundos, figuras centrais do projeto. A inauguração foi ainda marcada por um momento cultural com a atuação de Ruy Damas, que contribuiu para o ambiente festivo da ocasião.

A cerimónia decorreu num clima de celebração e convívio, assinalando o início de uma nova etapa para a Raimundo 's Imobiliária na cidade de Abrantes.