30/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 30-01-2026

Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes

Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
Raimundo's Imobiliaria inaugura em Abrantes
O evento contou com a presença de vários colaboradores, amigos e convidados especiais, destacando-se o conhecido cozinheiro Chakall, o pintor Massimo Esposito , Fábio Raimundo e Jacinto Raimundos, figuras centrais do projeto.

No dia 28 de janeiro, pelas 14h30, teve lugar a inauguração da Raimundo 's Imobiliária, localizada na Rua Vasco da Gama, Bloco C, Lote 2, em Abrantes.

O evento contou com a presença de vários colaboradores, amigos e convidados especiais, destacando-se o conhecido cozinheiro Chakall, o pintor Massimo Esposito , Fábio Raimundo e Jacinto Raimundos, figuras centrais do projeto. A inauguração foi ainda marcada por um momento cultural com a atuação de Ruy Damas, que contribuiu para o ambiente festivo da ocasião.

A cerimónia decorreu num clima de celebração e convívio, assinalando o início de uma nova etapa para a Raimundo 's Imobiliária na cidade de Abrantes.

