31/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
31-01-2026

Centro Cultural de Samora Correia recebeu Gala da Associação Follow Dance

A dança foi o elo comum de um espectáculo que juntou dezenas de crianças, jovens e adultos num ambiente de festa.

A Gala da Associação Follow Dance realizou-se no sábado, 31 de Janeiro, no Centro Cultural de Samora Correia, com duas sessões, numa tarde e noite marcadas pela diversidade e pela energia da dança.
Organizado pela Associação Follow Dance, o espectáculo reuniu alunos da escola e convidados da região e de outros pontos do país, num alinhamento que percorreu vários estilos e linguagens coreográficas, num ambiente de partilha e celebração do trabalho artístico desenvolvido ao longo do ano.
A iniciativa pretendeu afirmar a dança como espaço de encontro e inclusão, abrindo o palco a diferentes idades e níveis de experiência, num espectáculo pensado para famílias e público em geral.

