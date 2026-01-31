Centro Cultural de Samora Correia recebeu Gala da Associação Follow Dance

A Gala da Associação Follow Dance realizou-se no sábado, 31 de Janeiro, no Centro Cultural de Samora Correia, com duas sessões, numa tarde e noite marcadas pela diversidade e pela energia da dança.

Organizado pela Associação Follow Dance, o espectáculo reuniu alunos da escola e convidados da região e de outros pontos do país, num alinhamento que percorreu vários estilos e linguagens coreográficas, num ambiente de partilha e celebração do trabalho artístico desenvolvido ao longo do ano.

A iniciativa pretendeu afirmar a dança como espaço de encontro e inclusão, abrindo o palco a diferentes idades e níveis de experiência, num espectáculo pensado para famílias e público em geral.