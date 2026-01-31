Foto Galeria | 31-01-2026
Curtumes em foco em Alcanena com visitas técnicas e debate sobre o futuro do sector
A indústria dos curtumes esteve em destaque em Alcanena, numa iniciativa promovida pela Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, que reuniu empresários, autarcas e parceiros para conhecer o processo produtivo do couro e reflectir sobre inovação, sustentabilidade e internacionalização do sector.
A indústria dos curtumes esteve em destaque em Alcanena, numa iniciativa promovida pela Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes. Ao longo do dia de quinta-feira, 29 de Janeiro, empresários, autarcas e parceiros do sector visitaram o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, unidades produtivas e infraestruturas ambientais, conhecendo de perto o processo de transformação do couro e as práticas associadas à sustentabilidade.
A iniciativa culminou com a sessão de encerramento do projeto In-Leathers, onde se reflectiu sobre o futuro do sector.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar