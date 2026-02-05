Foto Galeria | 05-02-2026
Ribeira de Santarém prepara-se para a subida do Tejo
As águas do rio Tejo galgaram as margens e invadiram o espaço urbano da Ribeira de Santarém.
As condições meteorológicas dos últimos dias causaram uma subida do nível das águas na zona ribeirinha de Santarém, havendo já algumas casas inundadas e alguns carros submersos. A Câmara de Santarém determinou a evacuação da população das zonas mais afectadas. Na Ribeira de Santarém, ao final da manhã, alguns moradores já preparavam as suas casas para a subida das águas. Vários habitantes tinham familiares e amigos no local com o objectivo de ajudar no processo de evacuação e de transporte dos bens necessários para um local seguro.
