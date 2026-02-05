uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 05-02-2026

Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia

Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia
A rápida subida do caudal do rio levou as autoridades a activar contactos de proximidade com a população, numa operação centrada na segurança das pessoas e na salvaguarda de bens.

Em Samora Correia, o Rio Almansor galgou a zona ribeirinha, deixando intransitável e inundada a Alameda do Rio Almansor, junto ao Parque Ribeirinho de Samora Correia.
No local estiveram elementos da Protecção Civil Municipal, que contactaram os moradores das habitações mais próximas do curso de água, aconselhando a saída preventiva das casas face ao agravamento da situação.
Segundo informação recolhida no terreno por O MIRANTE, algumas pessoas já foram retiradas das suas habitações, ficando provisoriamente em casas de familiares. Em simultâneo, vários moradores procuraram salvaguardar bens pessoais, nomeadamente electrodomésticos e outros equipamentos domésticos, que foram retirados das casas quer por meios próprios, com recurso a carrinhas, quer com o apoio da protecção civil e da Junta de Freguesia de Samora Correia.
A situação está a ser acompanhada pelas autoridades locais, mantendo-se a vigilância enquanto persistir a subida do nível das águas.

