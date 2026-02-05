Subida das águas do Almansor inunda zona ribeirinha de Samora Correia

Em Samora Correia, o Rio Almansor galgou a zona ribeirinha, deixando intransitável e inundada a Alameda do Rio Almansor, junto ao Parque Ribeirinho de Samora Correia.

No local estiveram elementos da Protecção Civil Municipal, que contactaram os moradores das habitações mais próximas do curso de água, aconselhando a saída preventiva das casas face ao agravamento da situação.

Segundo informação recolhida no terreno por O MIRANTE, algumas pessoas já foram retiradas das suas habitações, ficando provisoriamente em casas de familiares. Em simultâneo, vários moradores procuraram salvaguardar bens pessoais, nomeadamente electrodomésticos e outros equipamentos domésticos, que foram retirados das casas quer por meios próprios, com recurso a carrinhas, quer com o apoio da protecção civil e da Junta de Freguesia de Samora Correia.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades locais, mantendo-se a vigilância enquanto persistir a subida do nível das águas.