Golegã também já está inundada

As cheias já ultrapassaram as zonas ribeirinhas na Golegã e estão às portas da vila, com a subida do caudal do rio Tejo a inundar extensas áreas agrícolas e a aproximar-se de zonas habitadas. A água tem vindo a alastrar rapidamente, dificultando acessos e causando preocupação entre agricultores e moradores. A situação está a ser acompanhada pelas autoridades, que apelam à prudência e à vigilância.