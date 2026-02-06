uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 06-02-2026

Golegã também já está inundada

1 / 4
Golegã também já está inundada
2 / 4
Golegã também já está inundada
3 / 4
Golegã também já está inundada
4 / 4
Golegã também já está inundada
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Água já ultrapassou as zonas ribeirinhas e invade campos agrícolas.

As cheias já ultrapassaram as zonas ribeirinhas na Golegã e estão às portas da vila, com a subida do caudal do rio Tejo a inundar extensas áreas agrícolas e a aproximar-se de zonas habitadas. A água tem vindo a alastrar rapidamente, dificultando acessos e causando preocupação entre agricultores e moradores. A situação está a ser acompanhada pelas autoridades, que apelam à prudência e à vigilância.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar