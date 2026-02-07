Já se anda de canoa junto à estação de comboios de Santarém

Já é possível andar de canoa junto à estação de comboios de Santarém, mas não por razões turísticas: a situação deve-se às cheias que inundaram a zona ribeirinha e aproximaram as águas do Tejo de áreas habitualmente secas. O cenário, pouco comum, tem chamado a atenção de quem passa, com algumas pessoas a aproveitarem a subida do caudal para circular de canoa junto às infraestruturas ferroviárias. A cheia está a provocar constrangimentos e reforça a necessidade de atenção redobrada nas zonas inundadas.