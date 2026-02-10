uma parceria com o Jornal Expresso
10/02/2026

Foto Galeria | 10-02-2026

As Jornadas da Go Open e Xismor em Rio Maior

A segunda edição das Jornadas Go Open MRI decorreram em Rio Maior, com o apoio da Xismor – Grupo H Saúde, no passado sábado, dia 7 de janeiro.

O Pavilhão Multiusos de Rio Maior recebeu um evento que apresentou as características da Ressonância Magnética Aberta e as vantagens que este exame tem para a população. O evento contou com oradores e especialistas na área, entre eles a Técnica Vanessa Santos, o Dr. Nuno Caçador, o Dr. Carlos Cruz e o Dr. Francisco Sardinha. A Ressonância Magnética Aberta é um exame que está disponível na Xismor, a clínica médica do Grupo H Saúde na cidade de Rio Maior. Esta tecnologia permite que, pessoas com claustrofobia e outros medos
associados à Ressonância Magnética tradicional, possam fazer o exame de forma mais segura e prática.
O evento foi organizado pela Go Open MRI em parceria com a Xismor – Grupo H Saúde e a Fujifilm, com o apoio do Município de Rio Maior.

