Foto Galeria | 10-02-2026
Santarém pede apoio do Governo para responder aos prejuízos das cheias
João Teixeira Leite reuniu com a ministra do Ambiente e Energia, que visitou Santarém, Cartaxo e Azambuja.
As cheias colocaram a Câmara de Santarém sob forte pressão financeira. O presidente do município, João Teixeira Leite, pediu apoios ao Estado, admitindo que a autarquia não tem capacidade para responder sozinha aos prejuízos. O autarca reuniu com a ministra do Ambiente e Energia, que visitou Santarém, Cartaxo e Azambuja para avaliar os danos. Maria da Graça Carvalho confirmou que está a ser preparado um plano de financiamento para a reconstrução das zonas ribeirinhas, enquanto decorrem trabalhos de monitorização das arribas para prevenir derrocadas.
