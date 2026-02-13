Foto Galeria | 13-02-2026
Ordem dos Engenheiros Região Sul e Município de Santarém firmam parceria para o desenvolvimento técnico do concelho
A Ordem dos Engenheiros da Região Sul (OERS) e o Município de Santarém assinaram, no dia 12 de fevereiro, um protocolo de colaboração que visa estreitar a cooperação técnica e valorizar o papel da engenharia no desenvolvimento do concelho. A parceria, formalizada na Delegação Distrital de Santarém, surge num momento particularmente exigente para o município, que enfrenta os desafios da recuperação após as tempestades que afetaram e o país.
