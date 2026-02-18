Artur Fonseca tem 80 anos e um sonho por cumprir: abrir um museu rural em Santarém

Há quase 50 anos que Artur Fonseca guarda a memória do mundo rural numa garagem em Secorio. Aos 80 anos, continua à espera que as promessas políticas saiam do papel e que o seu espólio ganhe portas abertas ao público antes que seja tarde demais.

Numa garagem discreta em Secorio, nos arredores de Santarém, o tempo não passa. Ali acumulam-se alfaias agrícolas, carros de bois, bicicletas antigas, balanças, ferramentas de ofícios desaparecidos e centenas de objectos que contam a história de uma ruralidade que marcou gerações. Mais do que uma colecção, é uma vida inteira reunida por Artur Fonseca, que no dia em que celebrou 80 anos abriu as portas a O MIRANTE com orgulho, mas também com uma mágoa antiga: o museu rural prometido continua por concretizar.